Nicola Zalewski, Galatasaray'ı reddetti! Roma ile anlaşma yapıldı ama...

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Victor Osimhen transferiyle Türk ve dünya gündeminde büyük ses getiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası rota kanat takviyesine çevrilmişti.

YÖNETİM, İTALYA'YA GİTMİŞTİ

Sarı - kırmızılı yönetim, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski için İtalya'ya çıkarma yapmıştı.

Bir süredir Roma'da bulunan ve görüşmelerini sürdüren Galatasaray için son gelişmeyi ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio duyurdu.

ROMA İLE ANLAŞILDI AMA...

Haberde Galatasaray'ın Roma ile büyük ölçüde anlaştığı ancak Nicola Zalewski'nin takımda kalmak istediği kaydedildi.

Bu durum sonrasında sarı - kırmızılıların transferi askıya aldığı ve alternatif isimlere yöneldiği ifade edildi.

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BİR TEKLİF DAHA YAPILDI AMA...

İlerleyen saatlerde Polonya basınından Meczyki'nin duyurduğu habere göre ise; Galatasaray ile Roma, Zalewski transferi için anlaşmaya vardı ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zalewski, Galatasaray'ın son teklifini de kabul etmedi. Zalewski, kışın istediği kulübe imza atmak istiyor.

ZALEWSKI NEDEN VAZGEÇTİ?

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Nicola Zalewski, 2 gün önce Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Ancak Galatasaray, Roma'ya yapılan bonservisi artırmak için oyuncuya yapılan 2 milyon euro maaş + bonus teklifini düşürmesini istedi ve Zalewski, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

KORAY DURKAL: ZALEWSKI'DE MOURINHO DOKUNUŞU

Henüz 22 yaşında olan Zalewski’nin AS Roma’da geçirdiği sürede en uzun süreli çalıştığı kişi ise şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü olan Jose Mourinho... Mourinho yönetiminde Serie A ekibi Roma’da 90 maç oynayan Polonyalı futbolcu, Portekizli teknik adamın yönetiminde Konferans Ligi’ni kazandı.

DURAN TOPLARDA ÇOK ETKİLİ

Zalewski mevki olarak Mourinho ile bir dönüşüm yaşadı, Portekizli teknik adam ile oyunun her iki yönünü de oynamaya başladı. Hem sol bek hem sol açık olarak rahatlıkla görev alabilen Zalewski, Galatasaray’ın 3-5-2 formasyonuna geçişinde en önemli isimlerden biri olmaya aday. Zalewski’nin çok fazla ön plana çıkarılmasa da en önemli artılarından biri duran top organizasyonlarındaki etkisi. Roma’da duran topların başına geçen genç yıldız son 3 yılda bu konuda oldukça ilerleme kaydetti.

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SON 1 YILDA IŞILTISINI KAYBETTİ AMA...

Yine de pozisyonel anlamda yaşadığı dönüşümler onun son bir yılda performans olarak gerilemesine sebep oldu. Futbola 10 numara olarak başlayıp ardından sol kanat ve sol bek oynayan bir oyuncuya evrildi. Ancak son bir yılda ışıltısını kaybetti. Roma takımı da bu sebeple takımda kalıp kalmaması konusunda uzun gelgitler yaşadı. Yine de üst üste iki yıl ‘Altın Çocuk Ödülleri’nde ilk 20’ye girmeyi başaran Zalewski açık alandaki etkisi, hızlı yön değiştirebilmesi ile tam da Aslan’ın aradığı isim.