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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Nico Gaitan Braga'da

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Nico Gaitan Braga'da
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Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı.

Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.

Nico Gaitan Bragada

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