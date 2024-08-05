×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Niclas Füllkrug'un yeni takımı West Ham oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Füllkrug#West Ham
Niclas Füllkrugun yeni takımı West Ham oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 20:06

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Alman forvet Niclas Füllkrug'u transfer etti.

Haberin Devamı

Premier Lig temsilcisi West Ham United, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet hattına takviye yaptı. Londra ekibi Borussia Dortmund'un Alman forveti

Niclas Füllkrug'u renklerine bağladı. Füllkrug, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesiyle çeyrek final oynama başarısı gösterirken, turnuvada 2 gole imza atmıştı.

West Ham bu transfer için Borussia Dortmund'a 27 milyon Euro bonservis ödeyecek. Transfer sonrası kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Füllkrug'un geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığı ve Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nda olumlu bir performans sergilediğine dikkat çekilerek, gelişimini ileriye taşıyarak Premier Lig'de kendini kanıtlama konusunda arzuyla takıma katıldığı ifade edildi.

Niclas Füllkrug, 2023-2024 sezonunda B. Dortmund formasıyla 46 maçta 16 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Füllkrug#West Ham

BAKMADAN GEÇME!