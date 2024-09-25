Nice-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Nice, sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Real Sociedad için yeni sezonda 5 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşattı. İspanyol ekibi 7 maçta 1 galibiyet alabildi. Fransız takımı ise bu sezon çıktığı 5 mücadelenin 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Her iki ekip de maçı alarak avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor. İşte Nice-Real Sociedad maçı canlı yayın bilgisi...

NICE-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nice - Real Sociedad mücadelesi bugün (25 Eylül Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

Morten Krogh'ın yöneteceği müsabaka tabii Spor ekranlarından naklen takip edilebilecek.