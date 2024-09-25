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Nice-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Nice#Real Sociedad
Nice-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 17:25

Nice ve Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla gerçekleştirilecek. Puan sıralamasında ilk 8'de yer alacak ekipler doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ev sahibi Nice ve İspanyol ekibi Real Sociedad bugünkü mücadeleden 3 puanla ayrılarak lige avantajlı başlamak istiyor. Peki Nice-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

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Nice, sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Real Sociedad için yeni sezonda 5 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşattı. İspanyol ekibi 7 maçta 1 galibiyet alabildi. Fransız takımı ise bu sezon çıktığı 5 mücadelenin 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Her iki ekip de maçı alarak avantajlı bir başlangıç yapmak istiyor. İşte Nice-Real Sociedad maçı canlı yayın bilgisi...

NICE-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nice - Real Sociedad mücadelesi bugün (25 Eylül Çarşamba) saat 22.00'de başlayacak.

Morten Krogh'ın yöneteceği müsabaka tabii Spor ekranlarından naklen takip edilebilecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Nice#Real Sociedad

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