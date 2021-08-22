Nice Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Nice Marsilya maçı, Fransa Ligi'nde 3'üncü Hafta puan tablosunun belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olacak. Peki, Nice Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, A Milli Takımımızda da forma giyen Cengiz Ünder'in forma giymesinin beklendiği Nice Marsilya maçı için merak edilen bazı bilgiler

NİCE MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Nice Marsilya maçı, Fransa Ligue 1'de 3'üncü Hafta mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

NİCE: Benitez, Bard, Dante, Todibo, Atal, Kluivert, Lemina, Rosario, Boudaoui, Dolberg, Gouiri

MARSİLYA: Mandanda, Caleta-Car, Gonzalez, Saliba, Fuente, Gueye, Kamara, Cengiz, Guendouzi, Gerson, Payet