Nice Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Fransa Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde Marsilya, Nice'a konuk olacak. Lige birer galibiyet ve beraberlik ile başlayan iki takım, puan durumunda avantajlı bir konum yakalamak için sahaya çıkacak. Cengiz Ünder'in ilk 11'de çıkmasının beklendiği Nice Marsilya maçı, futbol otoritelerinin de yakından takip edeceği mücadele olacak. Peki, Nice Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Nice Marsilya maçı, Fransa Ligi'nde 3'üncü Hafta puan tablosunun belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olacak. Peki, Nice Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, A Milli Takımımızda da forma giyen Cengiz Ünder'in forma giymesinin beklendiği Nice Marsilya maçı için merak edilen bazı bilgiler
NİCE MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Nice Marsilya maçı, Fransa Ligue 1'de 3'üncü Hafta mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
İLK 11'LER
NİCE: Benitez, Bard, Dante, Todibo, Atal, Kluivert, Lemina, Rosario, Boudaoui, Dolberg, Gouiri
MARSİLYA: Mandanda, Caleta-Car, Gonzalez, Saliba, Fuente, Gueye, Kamara, Cengiz, Guendouzi, Gerson, Payet