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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.06.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti

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Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, Everton'da forma giyen Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Everton'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen Schneiderlin'in Nice ile antrenmanlara çıkacağı ve uluslararası transfer sezonu açıldığında resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Everton'un 22 milyon sterlin bonservisle 2017'de Manchester United'dan transfer ettiği Schneiderlin, İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi.

 

Nice, Fransız orta saha Schneiderlini transfer etti

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