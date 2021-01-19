Niantic, Pokemon GO hacker grubuna karşı açtığı davayı kazandı

Pek çok mobil oyunda olduğu gibi Pokémon GO için de belirli gruplar oyunu yasadışı şekilde değiştiren, farklı amaçlar için yazılımdaki boşlukları kullanan gruplar oluyor. Global ++ olarak bilinen bu gruplardan biri, Niantic’in oyunu için hackler ve modlar oluşturan en büyük gruplardan biriydi. Bu grup değiştirdikleri kodlarla telefonların GPS sensörü gibi araçlarına erişim sağlayarak farklı amaçlar için kullanıyordu.

Niantic bu konuyla ilgili ilk davasını 2019 senesinde açmıştı. Bu davalardan biri 12 Ocak günü Kaliforniya’da gerçekleşen bir oturum sonucunda Niantic’in lehinde karar verdi. Davada bilgisayar korsanlarının Niantic’in gizli bilgilerine erişim sağladıkları ve bundan yararlandığı için telif hakkı ihlali ve Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasasının ihlali de dâhil olmak üzere Global ++ aleyhine suçlamalar bulunuyor.

Mahkemenin verdiği nihai karara göre, hacker grubu Niantic'e verdikleri zararlar karşılığında 5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca hack programlarının yasa dışı olarak geliştirilmesini, desteklenmesini ve satışını derhal durduracaklar.