N'Golo Kante'den şampiyonluk sözleri: 'Tedesco itici güç oluyor!'

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Oosterwolde, Kante ve Musaba, açıklamalarda bulundu.

MUSABA: HER MAÇTA BU PERFORMANSI GÖSTERMELİYİZ

"Bu performansı her maçta göstermeliyiz. Bugün de bunu sahaya yansıtabildiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet moral olacak. Bir araya gireceğiz, enerji depolayacağız, takım ruhunu tekrar sürdürmek istiyoruz. Takımın performansından mutluyum.

Bir derbi maçı her zaman ekstra anlam taşır. Biz oyuncular olarak her maçı kazanmalıyız. Bizim için her maç gibi gibi bir maç. Tek odağımız bu. Umarım iyi oynayıp 3 puanı alırız."

OOSTERWOLDE: TARAFTARIN KIZGINLIĞINI ANLAYABİLİYORUM

"3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim. İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Jesus dönemi forma bulamıyordum. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparsam oynayacaktım. Kaptanlık bandını taktım bugün, bundan dolayı gururluyum, umarım daha fazla kez bu bandı takarım.

Son kaybettiğimiz Karagümrük maçından sonra taraftarımızın kızgınlığını anlayabiliyorum. Normal bir durum bence. O maçı kolayca kazanmalıydık. Futbol bu, bu tarz şeyler olabiliyor. Stadyum dolu değildi, buraya taraftarlar geldi ve bizi destekledi. Umarım önümüzdeki maçlarda stadyumumuz tekrar dolu olur. Bizler hala Fenerbahçe'yiz, kalitemiz var. İyi bir maç çıkardık. İnanmaya devam ediyoruz."

KANTE: UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ

"Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum.

Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız.

Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız."