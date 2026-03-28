N'Golo Kante'den geleceği ile ilgili açıklama: 'Yazın neler olacağını göreceğiz!'

#Fenerbahçe#N'golo Kante#Süper Lig
NGolo Kanteden geleceği ile ilgili açıklama: Yazın neler olacağını göreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 23:33

Fenerbahçe'den devre arasında renklerine bağladığı Fransız yıldız N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı’nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fransa ile Kolombiya, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplansıtında açıklamalarda bulunan N'Golo Kante, geleceği ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

İşte Kante'nin açıklamaları;

"FIRSATLAR VARDI AMA GERÇEKLEŞMEDİ"

Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilginç fırsatlar vardı ama gerçekleşmedi. Zorunluluktan dolayı da olmadı. Neden Fransa’da kariyerimi sonlandırmayayım ki?

"YAZIN NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Milli takımda anın tadını çıkarmak gerekiyor. Yazın neler olacağını göreceğiz. Karşıma çıkacak fırsatlara göre hareket etmek istiyorum. Daha sonra karar alırız.

NGolo Kanteden geleceği ile ilgili açıklama: Yazın neler olacağını göreceğiz

"FRANSA MİLLİ TAKIMI HER ZAMAN ONURDUR"

Yıllar geçtikçe takımın en tecrübeli isimlerinden biri oldum. Takımda bir oyuncu gibi yer alıyorum. Tecrübemi aktarabilirsem hepimiz aynı hedefe ilerleriz. Fransa Milli Takımı’nda olmak her zaman bir onur. Daha önce çok oynadığım dönemler oldu. Zamanla ve sakatlıklarla bu biraz azaldı ama şu an burada olmanın keyfini çıkarıyorum.

"KAZANMAYI HEDEFLEMELİYİZ"

Milli takımda oynamak her zaman önemli. Brezilya maçında da taraftarlar için çok önemliydi. Bu tür maçlar sezon boyunca yaptığımız çalışmaları tekrar etmek için fırsat. Turnuvalara hazırlanma açısından da önemli. Kazanmayı hedeflemeli ve teknik direktörün söylediklerini uygulamalıyız. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız.

"BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesinden kaynaklı saat farkı sistemleri zorlayabiliyor. Tesisleri görmek açısından iyi bir fırsat. Hücum oyuncularının fazla olması büyük bir avantaj. Bu bir denge ve kazanmak için gerekli bir zihniyet.

#Fenerbahçe#N'golo Kante#Süper Lig

