N'Golo Kante: 'Henüz her şey bitmiş değil, bu maçın rövanşı da var!'

Güncelleme Tarihi:

NGolo Kante: Henüz her şey bitmiş değil, bu maçın rövanşı da var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 23:25

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, henüz her şeyin bitmediğini ve rövanşta daha iyi performans sergileyebileceklerini söyledi.

FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

Eşleşmenin rövanş ayağı önümüzdeki hafta, 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

"DAHA İYİSİNİ YAPMA POTANSİYELİMİZ VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz sonucu alamadık ama henüz her şey bitmiş değil. Bu maçın rövanşı da var. Daha iyisini yapma potansiyelimiz var. İkinci maçta kendimize inanmamız gerekiyor."

 

#Fenerbahçe#Nottingham Forest#UEFA Avrupa Ligi

