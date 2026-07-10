N'Golo Kanté Dünya Kupası'nda neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı!

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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Fransa'nın yarı finale yükselmesine rağmen, Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté'nin turnuvada henüz süre alamaması dikkat çekti.

Deneyimli futbolcu, Perşembe günü oynanan Fas karşılaşmasında da yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Didier Deschamps, kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aurélien Tchouaméni'nin yokluğunda orta sahada Kanté yerine Manu Koné ve Adrien Rabiot ikilisine görev verdi.

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"SORU İŞARETLERİ VAR"

Kanté'nin neden forma giymediğine ilişkin Fransa cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, konu Fransız basınında da gündem oldu. Liternaute, "N'Golo Kanté Dünya Kupası sırasında yeniden mi sakatlandı?" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

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"35 yaşındaki N'Golo Kanté, birkaç sezonunu Suudi Arabistan'da geçirdi. Özellikle fiziksel tempo ve ikili mücadele açısından büyük Avrupa liglerine kıyasla daha düşük seviyede olan bu dönemin ardından ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayla 18 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, mevcut fiziksel durumu hakkındaki soru işaretlerini tamamen gideremedi.

DESCHAMPS: 'BAŞKA PROBLEM VAR'

Didier Deschamps'ın değerlendirmesi ise farklı. Fransa-İsveç maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, 'N'Golo'nun kas sakatlığı yok ancak başka bir problemi bulunuyor. Fas maçında oynayıp oynayamayacağı henüz net değil.' ifadelerini kullanmıştı.

'KANTE SAKAT'

L'Equipe'in haberine göre Kanté diz ağrısı yaşıyor ve bu nedenle milli takımın son iki antrenmanını kaçırdı. Fransız teknik heyeti oyuncunun durumunu ciddi bir endişe kaynağı olarak görmese de yakından takip ettiği belirtildi.