NFL'de şampiyon Los Angeles Rams! Super Bowl'a damga vuran olaylar...

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NFL'in şampiyonluk maçı Super Bowl, Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100 bin kişi kapasiteli SoFi Stadyumu'nda oynandı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle yaklaşık 70 bin kişinin tribüne alındığı mücadelede seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.

RAMS 23 YIL SONRA YENİDEN ŞAMPİYON

56. Super Bowl'da normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet 5 mağlubiyetla bitiren Ulusal Futbol konferansı(NFC) şampiyonu olan Los Angeles Rams karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 23-20 kazanan Rams, 1999 yılından sonra ilk kez Supoer Bowl şampiyonluğunu elde etti.

Rams, konferansların birleşip NFL'i oluşturması ve Super Bowl formatının uygulanmaya başlanmasından önce 1945 ve 1951 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı.

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İKİ YIL ART ARDA EV SAHİPLERİ KAZANDI

Los Angeles Rams, ev sahipliğini yapan SoFi Stadyumu'nda şampiyon olmasıyla birlikte geçen yıl Tampa Bay Bucceneers'ın ardından kendi evinde şampiyonluk yaşamış oldu. Tampa Bay, geçen yıl bunu ilk kez başarmıştı.

SEAN MCVAY TARİHE GEÇTİ

Los Angeles Rams'in başantrenörü Sean McVay, 26 yıl 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti.

Super Bowl'un en değerli oyuncusu ise Rams'in 28 yaşındaki 'wide receiver'ı Cooper Kupp seçildi.

DEVRE ARASI ŞOVU ÇOK KONUŞULDU

Super Bowl etkinliklerinin en çok konuşulan, merakla beklenen olaylarından olan devre arası şovu, bu yıl da çok konuşuldu. Pepsi sponsorluğunda yapılan devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin ünlü isimleri yer aldı.

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Super Bowl şampiyonluğu sonrası Los Angeles Rams oyuncusu Taylor Rapp, saha içerisinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

ÖNCE KUPAYI KALDIRDI, SONRA ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Rams'in 'wide receiver'ı Van Jefferson'ın eşi Samaria, SoFi Stadyumu'nda maçı izlerken doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldı. Jefferson, şampiyonluğu kazanır kazanmaz stadyumda bulunan kızıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu ve oğlunu kucağına aldı.