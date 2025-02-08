NFL'de 500 milyon dolarlık maç!

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Amerikan Futbolu Ligi’nde (NFL) şampiyonun belirleneceği ‘Super Bowl’ organizasyonu, 10 Şubat Pazartesi TSİ 02.30’da New Orleans’ta Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles arasında oynanacak.

100 milyon kişinin televizyondan, 83 bin kişinin de stattan izleyeceği Super Bowl’un TV yayınları, pazarlama, reklam, bilet, forma ve yiyecek-içecek gelirleri dahil 500 milyon dolarlık bir ekonomi yaratması bekleniyor.

EN SAĞLIKSIZ İKİNCİ GÜN

Süper Bowl gecesi, Şükran Günü’nden sonra ABD’de en çok yiyecek tüketilen ikinci gün olarak kabul ediliyor.

Etkinliği takip edecek 100 milyon kişi ortalama 6 bin kalori alacak, ki bu da sağlıklı bir tüketimin yaklaşık 2 katı...