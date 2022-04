Nezih Ağabey’i kaybettik

Haberin Devamı

Hürriyet Gazetesi’nin efsane spor müdürü, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski başkanlarından Nezih Alkış vefat etti. 2020 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve uzun süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Türk spor basınının duayen ismi, dün 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nezih Alkış’ın cenazesi yarın TSYD’de yapılacak törenin

ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hürriyet Spor Servisi olarak eski müdürümüz Nezih Alkış’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

13 YIL HÜRRiYET SPOR SERViSiNiN MÜDÜRÜYDÜ

1938 yılında İstanbul’da doğan Nezih Alkış, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirirken, gazeteciliğe 1960 yılında Son Posta’da başladı. Milliyet Gazetesi’nde muhabirlik ve istihbarat şefliği yaptıktan sonra uzun yıllar spor müdürlüğü görevini yürüttü. 1988 yılında Hürriyet’e geçen Nezih Alkış, 2001 yılına kadar da Hürriyet Gazetesi’nde spor müdürü olarak görev yaptı. Sonrasında Lig TV’de spor danışmanı olarak çalışan Nezih Alkış, Akşam Gazetesi’nde de spor müdürlüğü yaptı. Alkış, haber ve yazılarından dolayı da birçok ödülün sahibi oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Alkış, 1992-94 yılları arasında bir dönem TSYD Başkanlığı da yaptı. Kahraman Bapçum’dan sonra yönetim kurullarında hiç yer almayıp TSYD başkanı olan 2. isim olan Nezih Alkış 1994’te görevi Attila Gökçe’ye devretti.

NEZiH AĞABEY

Emekli olup ayrılırken, gözyaşlarıyla, “Bizi bir daha üzme ağabey” diyerek uğurlamıştık seni. Sadece yöneticimiz değildin. Haber heyecanını, gazeteci dürüstlüğünü ve gazeteciliği iliklerine kadar yaşayan ve çalıştığın her gazeteciye aşılayan yeri doldurulamaz bir ağabeydin bizim için. Bugün yaptığımız her haber ve sayfada, attığımız her başlıkta senin payın, senin heyecanın var. Haber atlatmanın, iyi bir gazete yapmanın dünyanın en güzel hissi olduğunu senden öğrendik. Bize kattıkların için binlerce kez teşekkürler. Nur için yat sevgili öğretmenim, sevgili müdürüm.