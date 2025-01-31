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Neymar'ın transferi resmen açıklandı!

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#Transfer#Neymar#Santos
Neymarın transferi resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 20:32

Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Santos, sosyal medya hesabından "Prens geri döndü" başlığıyla bir video paylaşarak, Neymar transferini duyurdu. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, altyapısından yetiştiği Santos'tan 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

2017 yılında ise İspanyol ekibinden 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Fransız ekibiyle de yollarını ayıran Neymar, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına imza atmıştı. Neymar, Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı çıkarken, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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#Transfer#Neymar#Santos

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