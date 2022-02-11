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Neymar'ın banka hesabından para çaldılar, haberi bile olmadı!

#Neymar#Hırsızlık#PSG
Neymarın banka hesabından para çaldılar, haberi bile olmadı

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın başı, bu kez de hırsızlarla derde girdi. Ünlü isimleri dolandıran bir hırsız, Neymar'ın da 30 bin sterlinini çaldı.

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Brezilya’da banka havaleleri yoluyla ünlü isimleri dolandıran bir kişi tutuklanırken, 20 yaşındaki sanığın kurbanlarından birinin Paris Saint Germain’in dünyaca ünlü yıldızı Neymar olduğu öğrenildi.

Hesaptan değişik seferlerde ve ufak miktarlarda toplam 30 bin sterlinin çalındığı, bu nedenle hesabı yönetimin yıldız futbolcunun babasının olayı fark edemediği belirtildi. Parayı transfer eden kişinin bir banka çalışanı olduğu ve Neymar’a parasının iade edildiği belirtildi.

Neymar PSG’den yılda yaklaşık 26 milyon sterlin kazanıyor.

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#Neymar#Hırsızlık#PSG

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