Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, sevgilisi Tiago Ramos'un saldırısına uğradı

Haberin Devamı

Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in, kendisinden 30 yaş küçük olan model sevgilisi Tiago Ramos tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

2020 yılında beri birlikte olan Gonçalves - Tiago Ramos çifti, bugüne kadar birçok habere konu olurken bu kez şiddet olayı nedeniyle gündeme geldi.

Gazeteci Gabriel Perline'nin haberine göre, Gonçalves'in Rio de Janeiro'daki evinde bir araya gelen ikili büyük bir tartışma yaşadı.

Tartışma sonrası Ramos'un saldırısına uğrayan Gonçalves'in büyük korku yaşadığı ve evden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Çiftin komşularının verdiği bilgiye göre ise evden bağırış seslerinin yanı sıra, küfürler, şişe kırılma sesi ve ağlayan bir kadının çığlıkları duyuldu.

Kavganın sebebi olarak ise Gonçalves'in, Ramos'u dava etmeyi planlaması olduğu belirtildi.