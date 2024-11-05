Neymar'dan kötü haber! Büyük üzüntü yaşadı

Güncelleme Tarihi:
Asya Şampiyonlar Ligi AFC Batı Grubu'nun 4. haftasında Al Hilal, Kingdom Arena'da konuk ettiği İran ekibi Esteghlal'i 3-0 ile geçti.
Jorge Jesus'un Al Hilal'ine galibiyeti getiren golleri 15, 33 ve 74. dakikalarda Sırp golcü Alexandar Mitrovic kaydetti.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Al Hilal'in yaklaşık 1 yıl sonra çapraz bağ sakatlığından dönen Brezilyalı yıldızı Neymar, aylar sonra döndüğü ilk maçta 42. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Sakatlanmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Neymar'ın, 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.