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Neymar'dan kötü haber! Büyük üzüntü yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Neymar#Futbol#Al Hilal
Neymardan kötü haber Büyük üzüntü yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 01:44

Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 1 yıllık sakatlığının ardından döndüğü ilk maçta tekrar sakatlandı.

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Asya Şampiyonlar Ligi AFC Batı Grubu'nun 4. haftasında Al Hilal, Kingdom Arena'da konuk ettiği İran ekibi Esteghlal'i 3-0 ile geçti.

Jorge Jesus'un Al Hilal'ine galibiyeti getiren golleri 15, 33 ve 74. dakikalarda Sırp golcü Alexandar Mitrovic kaydetti.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Al Hilal'in yaklaşık 1 yıl sonra çapraz bağ sakatlığından dönen Brezilyalı yıldızı Neymar, aylar sonra döndüğü ilk maçta 42. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Sakatlanmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Neymar'ın, 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Neymardan kötü haber Büyük üzüntü yaşadı

 

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#Neymar#Futbol#Al Hilal

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