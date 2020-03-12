Neymar'dan Erling Haaland'a gönderme!

Spor Arena Dış Haberler | Paris Saint Germain forması giyen Neymar, 2-1'in rövanşında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri mücadelenin ardından Erling Haaland ile dalga geçti.

Brezilyalı futbolcu, Parc des Princes'te seyircisiz oynanan maçta Alman ekibine 28. dakikada attığı golün ardından 19 yaşındaki Norveçli yıldızın gol sevincini taklit etti.

MAÇ SONUNDA TÜM TAKIM TİYE ALDI

Karşılaşmanın 2-0 Paris Saint Germain üstünlüğüyle sona ermesinin ve çeyrek final biletinin alınmasının ardından bu kez tüm takım, Erling Haaland'ın gol sevincinin aynısı yaparak genç futbolcuya göndermede bulundu.

NEYMAR'DAN CEVAP GELDİ

Öte yandan Neymar, Borussia Dortmund'un 2-0 kazandığı ilk maçtan sonra "Paris benim şehrim, sizin değil" paylaşımı yapan Erling Haaland'a aynı sözlerle cevap verdi.

Brezilyalı isim, Erling Haaland'ı taklit ettiği gol sevincini kişisel Instagram hesabından paylaşarak, "Paris bizim şehrimiz. Sizin değil" notunu düştü.





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