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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Neymar'dan corona virüsü bağışı! UNICEF...

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Neymar'dan corona virüsü bağışı! UNICEF...
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Paris Saint Germain'ın Brezilyalı yıldızı Neymar, corona virüsü salgını mağdurlarının yararına kullanılması için UNICEF'e 750 bin sterlin bağışladı.

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, corona virüsü salgını kapsamında 750 bin sterlin bağışladı.

28 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 6 milyon 176 bin TL'ye denk gelen bağışını, corona virüsü salgını sebebiyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanmasını için UNICEF'e gönderdi.

Son olarak efsane İngiliz futbolcu ve şu an yorumculuk yapan Garry Lineker, 300 bin sterlin bağışta bulunmuştu.

 

Neymardan corona virüsü bağışı UNICEF...

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