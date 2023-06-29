Neymar'dan bir skandal daha! Ünlü model mesajı paylaştı

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Brezilyalı futbolcu Neymar, hamile olan sevgilisini aldattığı için Instagram’dan özür dileyerek af dilemişti.

AF DİLEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kız arkadaşını aldattığını ve büyük pişmanlık duyduğunu belirten Neymar, Bruna Biancardi'den özür dilerken hatasını telafi etmek istediğini kaydetmişti.

ÖZÜR MESAJINDA ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

"Hatalıyım ve yaşanan bu anlamsız olay için çoktan özür diledim ama bunu bir kez de herkesin gözü önünde yapmak istiyorum. Özel bir konu halka açık yaşanırsa o zaman özrün de halka açık olması gerekir. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Sana ihtiyacım var. Tüm bunlar olurken ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmanı ne kadar istediğimi gördüm. Hatalarımı ve özel hayatımı yoluna koyacağım."

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YENİ MESAJLAR ORYAYA ÇIKTI

Hamile sevgilisinde milyonların önünde özür dileyen PSG'li yıldız Neymar'ın, paylaşımdan bir gün sonra başka bir modele mesaj yazdığı ortaya çıktı.

Ünlü model Celeste Bright, Neymar'ın kendisine attığı özel mesajları ifşa edip bir not düştü.

Neymar'ın gönderdiği mesajı paylaşan Bright, "Eğer bir kız arkadaşın varsa, başka kızlara dm atma. Bu yanlış ve eşinize karşı büyük saygısızlık" ifadelerine yer verdi.