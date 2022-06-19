Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Neymar'dan beklenmedik karar! Takım arkadaşı duyurdu: Bana bırakacağını söyledi

#Neymar#PSG#Brezilya
Neymardan beklenmedik karar Takım arkadaşı duyurdu: Bana bırakacağını söyledi

Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Rodrygo, Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Neymar hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle formasında uzun süre uzak kalan ve birçok maçta görev alamayan Neymar eski günlerini arattı.

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası eski günlerini arayan Neymar, Fransa Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 28 maçta Paris Saint Germain forması giydi.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilya Milli Takımı'nın yolunu tutan Neymar için milli takımdan arkadaşı Rodrygo çarpıcı açıklamalar yaptı.

Takım arkadaşı Rodrygo'ya göre, Neymar yıl sonunda milli takımı bırakmayı düşünüyor ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası sonrası bu kararını açıklamayı hedefliyor.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe derken dev transfer planı ortaya çıktı Hem Marcelo hem Dani Alves...Fenerbahçe derken dev transfer planı ortaya çıktı! Hem Marcelo hem Dani Alves...Haberi görüntüle

74 golle Brezilya'nın en çok gol atan oyuncuları arasında yer alan Neymar'ın, 10 numaralı forma için de Rodrygo'yu belirlediği bildirildi.

Haberin Devamı

Neymar'ın gelecek planlaması hakkında bir podcast'te konuşan Rodrygo,  "Brezilya Milli Takımı kampında Neymar bana, 'Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakıyorum, 10 numarayı sen giyersin' dedi." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın milli takımı bırakma kararını söylediğinde şaşırdığını belirten Rodrygo, "10 numarayı bana teklif ettiğinde ne diyeceğimi bilemedim. Ona milli takımı bırakmaması gerektiğini söyledim ancak sadece gülümsedi." diye konuştu.

Brezilya ile ilk maçına 2010 yılında çıkan Neymar, attığı 74 golle Pele'nin ardından en golcü ikinci isim durumunda.

Kasımda başlayacak Dünya Kupası'nda Brezilya; Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile birlikte G Grubuna yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Neymar#PSG#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı