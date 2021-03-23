Neymar'dan alkışlanacak hareket! Maaşlarını bir yıldır cebinden ödüyor...

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da PSG takımında kariyerine devam eden dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar, kendi kurduğu Neymar Jr Enstitüsü'nde koronavirüs nedeniyle çalışamayan 142 çalışanın maaşlarını bir yıldır cebinden ödemeye devam ediyor.

Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Yıldız futbolcunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7 ila 14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor. Bu proje, Neymar tarafından 2010 yılında oluşturulmuştu.

PANDEMİ NEDENİYLE KAPALI AMA MAAŞLAR ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

Pandemi nedeniyle 1 yıldır kapalı olan Neymar Jr Enstitüsü'nde 142 çalışan görevlerinden alınmadı ve maaşları tam bir yıl boyunca Neymar tarafından ödenmeye devam etti.

Ayrıca Neymar, Praia Grande bölgesinde koronavirüse karşı mücadelede destek olmayı teklif etti.

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