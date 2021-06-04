Neymar'a milli takım kampında şok saldırı! Neye uğradığını şaşırdı

Brezilyalı futbolcu Neymar, Ekvator maçı öncesi kamp yapılacak otele girişi sırasında eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı.

Konaklayacakları otele varan ve her şeyden habersiz takım otobüsünden inen 29 yaşındaki yıldız, 2 kişinin üzerine çullanmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Brezilya Milli Takımı'nı birçok taraftar otel çevresinde beklerken 2 kişi otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.

Bir kişinin, yere düşen Neymar'ın ayakkabısını çıkarmaya çalıştığı görülürken güvenlik görevlileri araya girerek Neymar'ı yerden kaldırdı.

Neye uğradığını şaşıran ve tek ayakkabısı ayağından çıkan Neymar, topallayarak otele girmeye çalışırken o anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

Neymar'ın üzerine çullanan ve ayakkabılarını almaya çalışan saldırganlar, başarılı olamazken ayağından çıkan ayakkabıyı eline alan Neymar otele giriş yaptı.

Güney Amerika Dünya Kupası Eleme grubunda lider konumda bulunan Brezilya, cuma gecesi Ekvador’u ağırlayacak.

PSG'DE KALDI

Fransız ekibinden ayrılıp eski takımı Barcelona'ya döneceğine dair birçok kez haberi yapılan Neymar, Paris Saint-Germain'le 2025 yılına kadar sözleşme yeniledi.

Paris ekibiyle Fransa Ligue 1'de şampiyonluklar yaşan Brezilyalı, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

2017'de 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, toplam 112 maça çıkıp 85 gol attı ve 51 de asist yaptı.

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