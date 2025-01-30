Neymar yeni takımını sosyal medya hesabından açıkladı!

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Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesini geçtiğimiz günlerde feshetmiş ve serbest kalmıştı.

Şubat ayında 33 yaşında giren Neymar, sosyal medya hesabından paylaşımla futbola başladığı kulüp olan Santos'a geri döndüğünü duyurdu.

Neymar paylaşımında, "Futbol oynamak beni bu hayatta en mutlu eden şey. Bir an önce yeniden sahaya çıkmak istiyorum. Bu dönemde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü ve ilgiyi bana sadece Santos verebilirdi. Ayrılığımın üzerinden neredeyse 12 yıl geçti ve sanki dün gibi. Kulübe ve taraftarlara karşı hislerim hiç değişmedi." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME 6 AYLIK, HEDEF YENİDEN AVRUPA!

Brezilya medyasında çıkan haberlere göre Neymar'ın Santos'la imzaladığı sözleşme Haziran'a kadar.

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Yıldız futbolcu Haziran'a kadar forma girmeyi ve Avrupa futboluna dönmeyi hedefliyor.

NEYMAR'IN KARİYERİ

Futbola Santos alt yapısında başlayan ve sonrasında Barcelona, PSG ve son olarak Al-Hilal formalarını giyen Neymar; kulüp düzeyinde bugüne dek 591 maçta görev yaparken 360 gol - 220 asistlik performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı formasını da 128 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu, milli forma altında 79 kez gol sevinci yaşadı ve 59 da asist üretti.

Neymar için kariyeri boyunca 400 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.