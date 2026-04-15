Neymar taraftarlarla tartıştı! 'Bunu kabul edemem'

Copa Sudamericana'da Santos'un Recoleta'yla 1-1 berabere kalmasının ardından taraftarlar Neymar'a tepki gösterdi. Brezilyalı oyuncu, gelen tepkiler sonrası taraftarlarla tartıştı.

Neymar, tepkilerin ardından taraftarların yanına gidip formasındaki Santos armasını göstererek, "Buna saygı duyuyorum, buna çok saygı duyuyorum." dedi.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

Neymar, maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

Bana konuşma şekline karşılık verdim. Oyunumuzu eleştiren taraftarları anlıyorum, ama iş kişiliğime geldiğinde bunu kabul edemem. Tutarlıyım, yapmam gerekenden fazlasını yapıyorum ve bu şekilde muamele görmeyi kabul edemem. Sahada yaptıklarımdan dolayı eleştirilemeyeceğimi söylemiyorum, ama saha dışında bunu kabul etmeyeceğim. Taraftarlar beraberlikten dolayı üzülüyor. Biz de üzülüyoruz.

Bazı taraftarlardan duyduklarımdan dolayı çok üzgünüm. Bu performansımla ilgili değildi, kişisel olarak bana yöneltilenlerdi; medyanın paylaştıkları, çıkan haberler yüzünden. Taraftarlar bazen sınırı aşıyor, bana farklı şekilde hakaret ediyorlar ve bu beni üzüyor. Bu kulüp için hayatımı veriyorum, yapmam gerekenden fazlasını yapıyorum ve bu şekilde muamele görmeyi kabul etmeyeceğim.