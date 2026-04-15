Neymar taraftarlarla tartıştı! 'Bunu kabul edemem'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 13:36

Neymar, Sudamericana grup aşaması ikinci hafta maçında Deportivo Recoleta ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Santos taraftarlarıyla tartışma yaşadı.

Copa Sudamericana'da Santos'un Recoleta'yla 1-1 berabere kalmasının ardından taraftarlar Neymar'a tepki gösterdi. Brezilyalı oyuncu, gelen tepkiler sonrası taraftarlarla tartıştı.

Gözden KaçmasınAtletico Madrid - Barcelona maçı sonrası Diego Simeoneden Lookmana övgüler Daha önce bu kalitede bir futbolcumuz olmamıştıAtletico Madrid - Barcelona maçı sonrası Diego Simeone'den Lookman'a övgüler! 'Daha önce bu kalitede bir futbolcumuz olmamıştı'Haberi görüntüle

Neymar, tepkilerin ardından taraftarların yanına gidip formasındaki Santos armasını göstererek, "Buna saygı duyuyorum, buna çok saygı duyuyorum." dedi.

Neymar, maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

Bana konuşma şekline karşılık verdim. Oyunumuzu eleştiren taraftarları anlıyorum, ama iş kişiliğime geldiğinde bunu kabul edemem. Tutarlıyım, yapmam gerekenden fazlasını yapıyorum ve bu şekilde muamele görmeyi kabul edemem. Sahada yaptıklarımdan dolayı eleştirilemeyeceğimi söylemiyorum, ama saha dışında bunu kabul etmeyeceğim. Taraftarlar beraberlikten dolayı üzülüyor. Biz de üzülüyoruz.

Bazı taraftarlardan duyduklarımdan dolayı çok üzgünüm.  Bu performansımla ilgili değildi, kişisel olarak bana yöneltilenlerdi; medyanın paylaştıkları, çıkan haberler yüzünden. Taraftarlar bazen sınırı aşıyor, bana farklı şekilde hakaret ediyorlar ve bu beni üzüyor. Bu kulüp için hayatımı veriyorum, yapmam gerekenden fazlasını yapıyorum ve bu şekilde muamele görmeyi kabul etmeyeceğim.

Haberle ilgili daha fazlası:
