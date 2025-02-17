Neymar, Santos galibiyetinde parladı

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Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Neymar, kısa bir süre önce Al-Hilal'le olan sözleşmesini feshederek futbola başladığı kulüp olan Santos'a geri dönmüştü.

Siyah-beyazlı kulüpteki ilk 3 maçında skor katkısı sağlayamayan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, dün gece bu sessizliğini bozdu.

Santos'un Agua Santa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımın ilk golünü (penaltıdan) kaydeden Neymar, son golde ise asisti yapan isim oldu.

Neymar'ın Santos'la olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği için Santos'la kısa süreli bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor.