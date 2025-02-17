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Neymar, Santos galibiyetinde parladı

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#Santos#Neymar#Sporanasayfa
Neymar, Santos galibiyetinde parladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 09:52

Kısa bir süre önce Santos'a dönen Neymar, siyah-beyazlı kulübün Agua Santa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asist yaparak galibiyette başrol oynadı.

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Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Neymar, kısa bir süre önce Al-Hilal'le olan sözleşmesini feshederek futbola başladığı kulüp olan Santos'a geri dönmüştü.

Siyah-beyazlı kulüpteki ilk 3 maçında skor katkısı sağlayamayan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, dün gece bu sessizliğini bozdu.

Santos'un Agua Santa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımın ilk golünü (penaltıdan) kaydeden Neymar, son golde ise asisti yapan isim oldu.

Neymar'ın Santos'la olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği için Santos'la kısa süreli bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

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#Santos#Neymar#Sporanasayfa

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