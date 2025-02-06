Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılarak 12 yıl sonra futbola başladığı Santos'a dönen 33 yaşındaki oyuncu, iç sahada Botafogo ile oynanan maçın ikinci yarısında forma giydi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

90 milyon Euro'luk astronomik bonservis bedeli ve yıllık 100 milyon dolardan fazla maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi.

Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

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