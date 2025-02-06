×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü

Güncelleme Tarihi:

#Santos#Neymar#Sporanasayfa
Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 13:08

Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın bir sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri döndü.

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılarak 12 yıl sonra futbola başladığı Santos'a dönen 33 yaşındaki oyuncu, iç sahada Botafogo ile oynanan maçın ikinci yarısında forma giydi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

Gözden KaçmasınSüper Ligde son dakika transfer gelişmesi Kevin de Bruyne için Mertens devreye girdiSüper Lig'de son dakika transfer gelişmesi! Kevin de Bruyne için Mertens devreye girdiHaberi görüntüle

90 milyon Euro'luk astronomik bonservis bedeli ve yıllık 100 milyon dolardan fazla maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi.

Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

Haberin Devamı

Neymar, Santos formasıyla sahalara geri döndü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Santos#Neymar#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!