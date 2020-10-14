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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Neymar, Ronaldo'yu geçti! Pele'ye bir adım daha yaklaştı...

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Neymar, Ronaldo'yu geçti! Pele'ye bir adım daha yaklaştı...
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Gol sayısını 64'e çıkaran Neymar, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın en skorerleri listesinde 2. sıraya yükseldi.

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 2. maçında Peru'ya konuk oldu. Brezilya, 86. dakikada 10, 89. dakikada ise 9 kişi kalan rakibini 4-2 yenerek gruptaki ikinci karşılaşmasını da kazandı.

Brezilya'yı galibiyete, ikisi penaltıdan, 3 gol kaydeden Neymar taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli formayla çıktığı 103. maç sonunda gol sayısını 64'e çıkardı.

62 golü bulunan Ronaldo Nazario'yu geçen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer oyuncusu oldu. Efsane futbolcu Pele, 77 golle listenin zirvesinde yer alıyor.

 

Neymar, Ronaldoyu geçti Peleye bir adım daha yaklaştı...

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