Neymar kendisini çalımlayan Robinho'nun 18 yaşındaki oğluna tokat attı! Brezilya bunu konuşuyor

Haberin Devamı

Neymar, Pazar sabahı Rei Pelé Antrenman Merkezi'nde düzenlenen Santos antrenmanı sırasında Real Madrid’in eski yıldızlarından Robinho’nun oğluyla kavga etti ve genç oyuncuya tokat attı.

ÇALIM KIZDIRDI, TOKAT ATTI

Globoesporte’nin haberine göre, Neymar 18 yaşındaki Robinho Jr’un kendisini çalımlamasından sonra sinirlenip bunu saygısızlık algıladı ve ona ‘Sakin ol’ diye bağırıp tepki gösterdi.

İkili, tecrübeli oyuncunun azarlamasının ardından tartışmaya başladı ve bu sırada itişip kakışmalar yaşandı. Bizzat idmanda bulunan bir kişi, Neymar’ın genç oyuncuya tokat attığını gördüğünü iddia etti.

Ayrıca Neymar, Robinho'nun oğlunun ayağını tutup çekerek onu yere düşürdü.

Haberin Devamı

TARAFLAR YORUM YAPMADI

Olayla ilgili Santos kulübüyle iletişime geçildi ancak kulüp yorum yapmayacağını belirtti. Robinho'nun menajeri de muhabirlere yorum yapmayacağını bildirdi. Neymar'ın temsilcileriyle iletişime geçildiğinde ise “konuyla ilgili bilgileri olmadığını” söylediler.

ROBİNHO’NUN MENAJERİ BAŞKANA ŞİKAYET ETTİ

Bu hareket, Santos kulübünün kulislerinde büyük yankı uyandırdı; Robinho’nun menajer ekibi kulüp başkanına şikayette bulundu.

NEYMAR ÖZÜR DİLEDİ

Şikayet sonrası antrenman merkezinde bulunan Neymar, genç oyuncuyla görüşerek düşüncesiz davranışından dolayı özür diledi. Kaynaklar, “vaftiz baba ve vaftiz oğlu” ilişkisi içinde olan ikili arasındaki sorunun çözüldüğünü doğruladı.

DERBİ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Neymar ve Robinho Jr, Cumartesi günü Palmeiras ile oynanan derbi maçının kadrosuna alınmadı ve bu nedenle Pazar günü yedekler ile maça seçilmeyen oyuncular için düzenlenen antrenmana katıldı. Teknik direktör Cuca, Neymar'ın Salı günü Paraguay'da Recoleta ile oynanacak Copa Sudamericana maçının kadrosunda yer alacağını doğruladı.