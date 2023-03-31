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Neymar ile Messi, Kylian Mbappe'nin gölgesinde kaldı!

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#Mbappe#Messi#Neymar
Neymar ile Messi, Kylian Mbappenin gölgesinde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Aylık 6 milyon Euro’luk brüt maaşı bulunan Kylian Mbappe takım arkadaşı olan 2 efsane ismi geride bırakırken, sözleşmesini tamamlarsa toplam kazancı 630 milyon Euro’yu bulacak.

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Fransa Ligi’nde en çok para kazanan futbolcular açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında PSG’li oyuncular yer alırken Kylian Mbappe aylık 6 milyon Euro’luk brüt kazancı ile zirvede. Fransız yıldızı 3 milyon 650 bin Euro ile takım arkadaşı Neymar izliyor. 3. sırada 3 milyon 375 milyon Euro’luk aylık brüt kazancı ile Lionel Messi bulunuyor.

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420 MİLYON EURO'LUK BONUS

2021 yılında Paris St. Germain ile biten sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu Real Madrid’e gideceği iddialarının ardından müthiş bir kontrata imza atmıştı. Şu anda 24 yaşında olan Mbappe yıllık 72 milyon Euro’yu bulan ücretinin yanı sıra Fransız devinden 3 taksitte ödenmek üzere 180 milyon Euro sadakat bonusu alacak.

Yıldız oyuncu kaldığı her yıl için sırasıyla 70+80+90 milyon Euro olmak üzere 240 milyon Euro daha bonus alacak. Kylian Mbappe sözleşmesini tamamlarsa toplam 630 milyon Euro kazanacak.

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11- PSG’li oyuncuların hegemonyasındaki listede 11. sırada aylık 660 bin Euro’luk kazancı ile Monaco’lu Ben Yedder bulunuyor.

Neymar ile Messi, Kylian Mbappenin gölgesinde kaldı

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