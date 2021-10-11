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Neymar futbolu bıraktı mı?

#Neymar#Neymar Futbolu Bırakacak Mı#Neymar Futbolu Bırakıyor Mu
Neymar futbolu bıraktı mı

Neymar futbolu bırakacak mı sorusu, yıldız futbolcunun yapmış olduğu açıklamanın ardından gündeme geldi. Paris Sanit Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için bir son olabileceğini belirtti. Peki, Neymar futbolu bırakacak mı? İşte, o detaylar

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Futbolu bırakma ihtimali, Neymar hayranlarını derinden yaraladı. Brezilya futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan 29 yaşındaki oyuncu, Futbol için mücadele edecek gücü artık kendinde bulamadığını söyledi.

DAZN'da yayınlanan Neymar & The Line Of Kings adlı belgeselde konuşan Neymar, futboldaki gerginliğin zihinsel olarak zarar verdiğini ve devam etme konusunda şüphelerinin olduğunu kaydetti.

NEYMAR FUTBOLU BIRAKACAK MI?

2022 Dünya Kupası'nın katılacağı son Dünya Kupası olabileceğini belirten Neymar, "Sanırım bu benim için son Dünya Kupası. Bunu son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı, bilmiyorum. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak ve en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

ALMANYA HEZİMETİ

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Brezilya Milli Takımı ile ilk Dünya Kupası deneyimini 2014 yılında yaşayan Neymar, turnuvadan büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 7 puanla lider olarak tamamlayan Sambacılar, son 16 turunda Şili'yi, çeyrek finalde ise Kolombiya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde turnuvanın şampiyonu Almanya ile karşılaşan Brezilya, sahadan 7-1'lik hezimetle ayrılırken evinde düzenlediği turnuvayı büyük hayal kırıklığıyla kapattı.

2018'DE ÇEYREK FİNAL

2018'de düzenlenen Dünya Kupası'nda da mücadele eden Neymar, Brezilya'nın çeyrek finalde Belçika'ya mağlup olmasıyla turnuvaya erken veda etti.

Brezilya Milli Takımı ile 113 maça çıkan Neymar, 69 gol kaydetti.

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