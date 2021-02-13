Neymar, bir kez daha kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum gününü sakat geçiriyor!

Spor Arena DETAY | Neymar için 11 Mart tarihi çok büyük öneme sahip. Çünkü bu tarih, Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü. Ancak Brezilyalı futbolcu, son yıllarda kardeşinin doğum günü tarihine gelecek şekilde sakatlanıyor. Senaryo, bu yıl da değişmedi. 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Neymar, bir kez daha kız kardeşinin doğum gününde sahalarda olmayacak.

2015 ve 2016 yıllarında 11 Mart tarihlerinde kart cezalısı olduğu için Brezilya'da olan Neymar, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021'de de bu tarihlerde sakatlık geçirdi. Neymar, bu tarihlerde sakat veya cezalı olduğu için Brezilya'ya giden Neymar, bu yıl da Rafaella'nın doğum gününde Brezilya'da olacak.

Brezilyalı yıldız futbolcu, tarihler 11 Mart'ı gösterdiğinde 7 yıldır forma giyemezken, son 6 senenin 5'inde kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü partisine katıldı.

NEYMAR İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Neymar için kız kardeşi Rafaella Santos'un hayatında büyük önemi var. Rafaella'nın yüzünü koluna dövme yaptıran yıldız futbolcu, yaptığı açıklamalarda da ''Benim kalbim senin, sevgim senin, gülüşüm senin, gecem, gündüzüm senin. Hayat ortağımsın, her şeyimsin'' yorumunda bulunmuştu. Rafaella Santos'un da sağ kolunda abisi Neymar'ın suratının bulunduğu bir dövme bulunuyor.

Neymar'ın 11 mart tarihlerinde kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü sırasında sürekli sakatlanması veya cezalı duruma düşmesi dikkatlerden kaçmazken bu durum, ara sıra şaka konusu bile oldu. Neymar'ın Barcelona'da oynadığı dönemde Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, ''Neymar dünyanın en iyi futbolcularından birisi, umarım kız kardeşinin doğum günü bizim maça denk gelir'' sözlerini kullanmıştı.

MAÇLARIN %46'SINI KAÇIRDI

Öte yandan Neymar'ın PSG'deki kaçırdığı maç sayısı 88 oldu. Brezilyalı yıldız, Fransız ekibindeki 191 maçın 88'ini kaçırdı. Yani dünyanın en pahalı transferi olan Neymar, PSG'de oynadığı dönem boyunca maçların %46'sında forma giyemedi.

''EVET AĞLAMASI GEREKİYOR ÇÜNKÜ...''

Neymar, PSG'nin Caen ile oynadığı maçta sakatlanmış ve Paris ekibi, Neymar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. Maçın ardından Caen Teknik Direktörü Pascal Dupraz, ''Verilmeyen bir penaltımız var ama ağlamayacağım. Ağlama işini Neymar'a bırakıyorum.'' demişti.

Bu sözlerin ardından Neymar'ın babası Neymar Sr, Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve ''Oğlum gerçekten ağlamalı çünkü sporun içinde sizin gibi antrenörler ve önyargılı hakemler olduğu için. O ağladıkça futbolun büyüsü sürecek ve sonra daha güçlü ayağa kalkacak.'' şeklinde konuşmuştu.

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