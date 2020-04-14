Neymar, 7. Koğuştaki Mucize'yi izledi ve göz yaşlarını tutamadı!

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izleyen Neymar, filme hayran kaldığını açıkladı.

Tarihin en pahalı futbolcusu olma ünvanını elinde bulunduran Neymar, filmi izledikten sonra şu paylaşımda bulundu;

''Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!''

Neymar'ın paylaşımı;