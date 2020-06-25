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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 19:00,Son Güncelleme:

Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sözleşme

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Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sözleşme
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Andy Carroll ve Javier Manquillo'nun sözleşmelerini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz forvet Carroll'ın bir yıl daha takımda kalacağı belirtildi.

2017'de Atletico Madrid'den transfer edilen 26 yaşındaki İspanyol sağ bek Manquillo ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Rob Elliot, Jack Colback ve Jamie Sterry'nin takımdan ayrılacağı ifade edildi.

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