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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Newcastle United'da koronavirüs sebebiyle tokalaşmak yasaklandı!

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Newcastle United'da koronavirüs sebebiyle tokalaşmak yasaklandı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'da menajer Steve Bruce, koronavirüs salgınına önlem olarak antrenman tesislerinde tokalaşmayı yasakladı.

Spor Arena Dış Haberler | Newcastle United, bu sabah kulüp çalışanları ve futbolculara geçtiği bilgilendirmeyle koronavirüs tehdidi sebebiyle tesislerde tokalaşmanın yasaklandığını açıkladı. Kararı menajer Steve Bruce'un aldığı belirtildi

Konuyla ilgili konuşan menajer Steve Bruce; "Sabah tesise geldiğimizde gördüğümüz herkesle tokalaşıyoruz. Bugün doktorumuzun da tavsiyesiyle bu ritüeli bırakma kararı aldık. Doktorumuz bizi bu salgınla ilgili bilgilendiriyor. Umarım dünya bu hastalıktan daha fazla kayıp vermeden kurtulur." diye konuştu.

Newcastle United, 27 haftası geride kalan Premier Lig'de 31 puanla 14. sırada bulunuyor.

Newcastle Unitedda koronavirüs sebebiyle tokalaşmak yasaklandı

Newcastle Unitedda koronavirüs sebebiyle tokalaşmak yasaklandı

 

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