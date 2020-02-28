Newcastle United'da koronavirüs sebebiyle tokalaşmak yasaklandı!

Spor Arena Dış Haberler | Newcastle United, bu sabah kulüp çalışanları ve futbolculara geçtiği bilgilendirmeyle koronavirüs tehdidi sebebiyle tesislerde tokalaşmanın yasaklandığını açıkladı. Kararı menajer Steve Bruce'un aldığı belirtildi

Konuyla ilgili konuşan menajer Steve Bruce; "Sabah tesise geldiğimizde gördüğümüz herkesle tokalaşıyoruz. Bugün doktorumuzun da tavsiyesiyle bu ritüeli bırakma kararı aldık. Doktorumuz bizi bu salgınla ilgili bilgilendiriyor. Umarım dünya bu hastalıktan daha fazla kayıp vermeden kurtulur." diye konuştu.

Newcastle United, 27 haftası geride kalan Premier Lig'de 31 puanla 14. sırada bulunuyor.



