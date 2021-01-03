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Spor Arena
Haber Giriş: 03.01.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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İngiltere Premier Lig heyecanı Newcastle United - Leicester City maçıyla devam ediyor. Newcastle United İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City’i konuk edecek. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Newcastle iki beraberlik ve iki mağlubiyetle bu sezonun en uzun süre galibiyet alamayan takımı arasında yer alıyor. Leicester ise, bu sezon ilk kez dört lig maçına yenilgisiz gitmeyi hedefliyor. İddiasını sürdüren takım, Premier Lig deplasman maçlarından altısını kazandı ve sadece birini kaybetti.

Newcastle United - Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği Newcastle United - Leicester City maçının saati ve kanal bilgisi merak ediliyor.
Newcastle United - Leicester City maçı 3 Ocak Pazar günü saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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