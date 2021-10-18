Newcastle United için şaşkına çeviren bütçe... İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...

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Katar yatırımı alan Paris Saint-Germain ve Birleşik Arap Emirlikleri yatırımı alan Manchester City'nin yaşadığı dönüşümü Newcastle United'ın da yaşaması bekleniyor. Çeşitli sponsorluklarla kulübe para girişi sağlanacak ve transfer yatırımları bu girişin bir kısmıyla yapılabilecek. Stadyum ve kulüp tesisleri yenilenerek A takımın güçlenmesinin yanı sıra altyapıya da yatırım yapılacak. Son yıllarda transferde çok para harcamayan ve kulübü zararsız şekilde devreden Mike Ashley'nin de bu tutumu, yeni sahiplerin işini kolaylaştıracak.

KULÜP, SADECE 60 MİLYON EURO HARCAMA YAPACAK

Suudi Arabistan Yatırım Fonu merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken İngiliz basını merak edilen rakamları paylaştı.

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Telegraph'ın haberine göre; Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunuyor. Ancak kulüp ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro civarı bir harcama yapılacak.

TARAFTAR ÜZÜLDÜ ANCAK NEWCASTLE TUZAĞA DÜŞMEYECEK



Premier Lig'de bir anda dikkatleri üzerine çeken Newcastle United, ara transfer döneminde ekstra sözleşme ve bonservis bedellerinden kaçınıp daha dengeli bir politika izleyecek. Bunun gerekçesi de kulübün yüksek bütçeli harcama yapacağı bilgisinin takımlar ve menajerlerin oyuncu satışındaki beklentilerini artırması.

Bu sebeple Newcastle, PSG ve Manchester City için uygulanan tuzaktan kaçmayı hedefliyor. Newcastle'da ilk hedefin takımın Premier Lig'deki sıkıntılı konumunu düzeltecek bir finansal strateji oluşturmak olacak.



Satın almayla birlikte heyecanlanan Newcastle taraftarının, birkaç seneyi kapsayacak bu planla birlikte bir parça da olsa moral bozukluğu yaşadığı vurgulandı.

14 YILLIK DEVİR SONA ERDİ

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Reuben Ailesi ve Amanda Stevaley'den oluşan konsorsiyumun kulübü 350 milyon Euro bedelle satın almıştı. Newcastle United'ın 14 yıllık sahibi İngiliz milyarder Mike Ashley, 1,5 yıldır devam eden süreç sonunda cebine 350 milyon Euro'yu koyarak kulübü yeni sahiplerine devretmiş oldu.

%80'İ PRENS SELMAN'IN

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Prens Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, hisselerin %80'ini kontrol edecek. Kalan kısım ise Orta Doğu'da önemli ortaklıklara imza atan İngiliz iş insanı Amanda Stevaley ve Hindistanlı Reuben Ailesi arasında paylaşılacak.