Newcastle United gözünü Süper Lig'den alamıyor: Mourinho'dan sonra Osimhen'e transfer teklifi...

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Bu yaz transfer döneminde Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in performansı göz dolduruyor.

Nijeryalı oyuncu sarı kırmızılı forma altında çıktığı dokuz maçta sekiz gol - dört asistle takımına katkı yaparken Avrupa'nın dev kulüpleri de 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. İngiliz basınının iddiasına göre bir Premier Lig ekibi Osimhen için Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

NEWCASTLE UNITED DEVREDE

İngiliz The Chronicle'nin haberine göre Newcastle United sezon sonunda Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Siyah beyazlı ekibin transfer operasyonlarından sorumlu olan yöneticilerinin de yıldız oyuncu için çalışmalara başladığı öğrenildi.

OSIMHEN SICAK BAKIYOR

Yine aynı gazetenin haberine göre Victor Osimhen de İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Golcü oyuncu, son iki sezonda girdiği yeni yapılanmayla Premier Lig'in iddialı takımlarından biri haline gelen Newcastle United'ın kendisi için yeni bir meydan okuma olduğunu düşünüyor.

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GALATASARAY'DAKİ MAAŞI SORUNU ÇÖZDÜ

İngiliz TeamTalks'ın haberine göre ise Nijeryalı futbolcunun Napoli'de iken aldığı haftalık 200 bin sterlin kazandığı yıllık maaşı Newcastle United'ın bütçesini aşıyordu. Siyah beyazlı ekip bu sebeple yaz transfer döneminde Osimhen'i transfer etmeye yanaşmamıştı.

Fakat yıldız oyuncu Galatasaray'da haftalık 110 bin sterlin kazanıyor. Bu tutarın İngiliz ekibinin bütçesi için uygun olduğu ve Newcastle United'ın Osimhen için çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

MOURINHO'YU DA İSTİYORLAR

Nijeryalı oyuncu için transfer çalışmalarına başlayan Newcastle United yönetiminin Süper Lig'den kadrosuna katmak istediği tek isim Osimhen değil.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu potansiyel teknik direktör adaylarından biri olarak görüyor.

Portekizli teknik adamın da Newcastle United'ı çalıştırmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.