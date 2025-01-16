Newcastle fark attı, Pereira hüsrana uğradı

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle, Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34 ve 57. dakikalarda Alexander Isak ve 74. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Newcastle United, 4. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 16 puanla 18. sıraya geriledi.

Newcastle United, Premier Lig'in 22. haftasında Bournemouth'u konuk edecek. Wolverhampton ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.