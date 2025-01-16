×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Newcastle fark attı, Pereira hüsrana uğradı

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Vitor Pereira#Newcastle
Newcastle fark attı, Pereira hüsrana uğradı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 00:38

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Newcastle United'a 3-0 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle, Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34 ve 57. dakikalarda Alexander Isak ve 74. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Newcastle United, 4. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 16 puanla 18. sıraya geriledi.

Newcastle United, Premier Lig'in 22. haftasında Bournemouth'u konuk edecek. Wolverhampton ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. 

Gözden KaçmasınBayern Münih gol yağdırdı, seriyi sürdürdü Erencan Yardımcı ve Ozan Kabak...Bayern Münih gol yağdırdı, seriyi sürdürdü! Erencan Yardımcı ve Ozan Kabak...Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Vitor Pereira#Newcastle

BAKMADAN GEÇME!