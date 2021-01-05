Newbees , Dota 2 sahnesinden banlandı
Dünyanın en başarılı Dota 2takımlarından Newbees banlandı.
Yapılan resmi açıklamaya göre Newbee Dota 2 takımı, Valve profesyonel sahnesinden süresiz olarak banlandı. Newbee'nin banlanması ardında yatan sebep olarak ise takımın bir şike skandalına karıştığı iddiası.
Reason: Match fixing.— Wykrhm Reddy (@wykrhm) January 3, 2021
“Aşağıda ismi geçen takım ve oyuncular Valve tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle banlanmıştır:
Takım: Newbee
Oyuncular: Moogy, AQ, Wizard, Waixi, Faith
Sebep: Şike”
Takımın aşağıda isimleri yer alan üyeleri, süresiz olarak Valve’in profesyonel Dota 2 sahnesinden banlandı.
- Xu “Moogy” Han
- Yin “Aq” Rui
- Wen “Wizard” Lipeng
- Yan “Waixi” Chao
- Zeng “Faith” Hongda
Yasak, StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Elemeleri'nde Avengers’a karşı iddia edilen şike skandalına ilişkin yürütülen derin soruşturmanın ardından geldi.
Newbees, The International 4’ün kazananı ve Dota 2 sahnesinin en başarılı takımlarından biriydi. The International 7’de de ikincilikleri vardı.
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