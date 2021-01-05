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Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Newbees , Dota 2 sahnesinden banlandı

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Newbees , Dota 2 sahnesinden banlandı
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Dünyanın en başarılı Dota 2takımlarından Newbees banlandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Newbee Dota 2 takımı, Valve profesyonel sahnesinden süresiz olarak banlandı. Newbee'nin banlanması ardında yatan sebep olarak ise takımın bir şike skandalına karıştığı iddiası.

“Aşağıda ismi geçen takım ve oyuncular Valve tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle banlanmıştır:

Takım: Newbee

Oyuncular: Moogy, AQ, Wizard, Waixi, Faith

Sebep: Şike”

Takımın aşağıda isimleri yer alan üyeleri, süresiz olarak Valve’in profesyonel Dota 2 sahnesinden banlandı.

  • Xu “Moogy” Han
  • Yin “Aq” Rui
  • Wen “Wizard” Lipeng
  • Yan “Waixi” Chao
  • Zeng “Faith” Hongda

Yasak, StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Elemeleri'nde Avengers’a karşı iddia edilen şike skandalına ilişkin yürütülen derin soruşturmanın ardından geldi.

Newbees, The International 4’ün kazananı ve Dota 2 sahnesinin en başarılı takımlarından biriydi. The International 7’de de ikincilikleri vardı.

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