Newbees , Dota 2 sahnesinden banlandı

Yapılan resmi açıklamaya göre Newbee Dota 2 takımı, Valve profesyonel sahnesinden süresiz olarak banlandı. Newbee'nin banlanması ardında yatan sebep olarak ise takımın bir şike skandalına karıştığı iddiası.

Reason: Match fixing. — Wykrhm Reddy (@wykrhm) January 3, 2021

“Aşağıda ismi geçen takım ve oyuncular Valve tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle banlanmıştır:

Takım: Newbee

Oyuncular: Moogy, AQ, Wizard, Waixi, Faith

Sebep: Şike”

Takımın aşağıda isimleri yer alan üyeleri, süresiz olarak Valve’in profesyonel Dota 2 sahnesinden banlandı.

Xu “Moogy” Han

Yin “Aq” Rui

Wen “Wizard” Lipeng

Yan “Waixi” Chao

Zeng “Faith” Hongda

Yasak, StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Elemeleri'nde Avengers’a karşı iddia edilen şike skandalına ilişkin yürütülen derin soruşturmanın ardından geldi.

Newbees, The International 4’ün kazananı ve Dota 2 sahnesinin en başarılı takımlarından biriydi. The International 7’de de ikincilikleri vardı.