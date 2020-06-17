New York Valisi Cuomo açıkladı! 'Amerika Açık'ı düzenleyeceğiz'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cuomo, "ABD Açık 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde New York Queens'te seyircisiz olarak düzenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncuların ve çalışanların sağlığını korumak için olağanüstü bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı.



Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle testlerin, ek temizliklerin, ek soyunma odalarının yapılacağını ve katılımcılar için güvenli ulaşım ile barınak imkanlarının sağlanacağını belirtti.



Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelenmiş, Wimbledon ise salgın nedeniyle iptal edilmişti.