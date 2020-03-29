New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!
NBA takımlarından New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
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