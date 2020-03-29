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GeriBasketbol New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!
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Basketbol
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Haber Giriş: 29.03.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!

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New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!
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NBA takımlarından New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.

New York Knicksin sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı

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