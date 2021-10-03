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New World, yaşanan sunucu sorunlarına dair durum güncellemesi yaptı

#New World#MMO#Twitter
New World, yaşanan sunucu sorunlarına dair durum güncellemesi yaptı

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan New World, sunucu sıkıntısıyla karşılaşan oyuncular için çözüm üretiyor.

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New World oyuncuların takdirine sunulalı bir hafta oldu. Ve her MMO oyununda olduğu gibi New World de oyun içi sıra konusunda şikayetler aldı. Pek çok oyuncu farklı lokasyonlardaki sunucularda yaşanan yoğunluktan ve uzun bekleme sürelerinden yakındı. Amazon ise kısa süre içinde olaya el atarak sunucu desteği sağladı. Ayrıca sonraki haftadan itibaren oyuncuların karakterlerini farklı sunucuya taşımasının sağlanacağı sözü de verildi.

New World, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyunun çıktığı ilk gün bir milyondan fazla kullanıcı tarafından oynandığını söyledi. Milyonlarca oyuncunun ilgi göstermesi ve oyuna aynı anda girmesiyle sunucularda sıkıntı yaşanması ise, ilk haftasında olan bir oyun için çok da şaşırtıcı değil. Amazon, ellerinde çıkış haftasında aktif olan sunucuların iki katı kadar sunucu bulunduğunu söyledi ve daha fazla oyuncuya yer olduğunu gösterdi.

Amazon, oyuncuların karakterlerini farklı bir sunucuya taşımasını da kısa sürede mümkün kılacak. Ancak henüz bu özelliğe dair detaylar henüz belli değil.

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#New World#MMO#Twitter