MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNew Orleans Pelicans'ta şok sakatlık! Zion Williamson...
GeriBasketbol New Orleans Pelicans'ta şok sakatlık! Zion Williamson...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

New Orleans Pelicans'ta şok sakatlık! Zion Williamson...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
New Orleans Pelicans'ta şok sakatlık! Zion Williamson...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın forvet oyuncusu Zion Williamson'ın yüzük parmağı kırıldı.

Batı Konferansı play-in turnuvasına katılmaya çalışan Pelicans'a, bu yıl ilk kez all-star seçilen oyuncusu Williamson'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi oynadıkları Golden State Warriors maçındaki bir ribaunt mücadelesinde sakatlanan 20 yaşındaki basketbolcunun, sol el yüzük parmağında kırık tespit edildi.

Bu sezon 27 sayı, 7,2 ribaunt, 3,7 asist ortalamaları bulunan Williamson'ın sahalara dönüş süresinin, ileri değerlendirmeler sonrası netleşeceği belirtildi.

New Orleans Pelicansta şok sakatlık Zion Williamson...

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi