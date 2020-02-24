Nevzat Aydın'dan olay Ersun Yanal yorumu

Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da görev yaptığı dönemde bordo mavili kulüpte yöneticilik yapan Aydın, sosyal medyadan Yanal'ın istifa haberiyle ilgili olarak. "Ersun Yanal parasını almadan asla istifa etmez" yorumunu yaptı.

58 yaşındaki Ersun Yanal 2018-2019 sezonunda Trabzonspor ile yolları ayrıldığında önce tazminat olarak 4 milyon TL'yi kabul etmiş ancak bordo mavili kulüp tek taraflı olarak sözleşmesini feshedince TFF'ye başvurmuştu.

Bu başvuru sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu kararıyla bordo mavili kulüp Yanal'a 10 milyon 569 bin 597 lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Trabzonspor bu tazminatı tek seferde ve peşin olarak ödendiğini açıklamıştı.





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