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GeriFutbol Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:18 | Son Güncelleme:

Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 5 futbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Nevşehir Belediyespor, ligin 5. hafta mücadelesinde yarın 14.30'da Gazi Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek.

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