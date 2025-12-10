Nesyri, Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor! Transfer hedefini açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Youssef En Nesyri, sarı lacivertlilerden ara transfer sezonunda ayrılmak istiyor.

Faslı yıldıza yakın kaynaklar, Africafoot’a yaptığı açıklamada oyuncunun Avrupa’da başka bir takımda kariyerine devam etmek istediğini açıkladı.

SIKINTILI ORTAMDAN KURTULMAK İSTİYOR

Haberde Nesyri’ye yakın kaynakların, oyuncunun İstanbul'da mutsuz olduğunu ve stresli ortamdan kurtulmak istediğini ifade ettiği kaydedildi. Bununla beraber kendisine yapılan eleştiriler nedeniyle oyuncunun sürekli gergin olduğu bilgisine yer verildi.

YÖNETİMLE KONUŞTU

Nesyri’nin konuya ilişkin Fenerbahçe yönetimiyle konuştuğu ve ayrılma talebini ilettiği aktarıldı.

AFRİKA KUPASI’NA GÜVENİYOR

Faslı futbolcu, Avrupa transfer piyasasında yeniden radara girebilmek için Afrika Uluslar Kupası’nı önemli buluyor ve burada göstereceği performans ile kendisine tekliflerin geleceğini umuyor.

Nesyri, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 8 gol 1 asist üretti.