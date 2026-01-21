Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Dünya deviyle anlaşmaya vardı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı Youssef En Nesyri konusunda müjde gibi haber geldi.

Bilindiği üzere sarı lacivertliler, menajerler aracılığı ile Nesyri'yi Avrupa'nın önemli takımlarına önermişti.

İNGİLTERE'Yİ REDDETTİ

Nesyri'ye ara transfer sezonunda ilk resmi teklif Nottingham Forest'tan gelmişti. İngiliz ekibi Nesyri'yi ciddi bir şekilde isterken oyuncu, kariyerine İngiltere'de devam etmek istemediği için öneriyi reddetmişti.

ASTON VILLA İSTEDİ

Nesyri'nin Forest'ı reddetmesine karşı 21 Ocak günü Aston Villa'nın da oyuncu ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İTALYA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Çizme'nin iki dev kulübü Napoli ve Juventus, Nesyri için kıyasıya rekabete girdi. Napoli, Lucca'nın olası satışı sonrası Faslı golcü için resmi girişimde bulunacaktı.

JUVE ELİNİ ÇABUK TUTTU

Juventus, Nesyri konusunda görüşmelerini hızlandırdı. İtalyan devi, Fenerbahçeli golcü ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Juventus, Nesyri'nin maddi şartlarını tamamlamak üzere Fenerbahçe ile görüşüyor ve operasyonun, kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.