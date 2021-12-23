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Nestor El Maestro: 'Etkili bir takım olarak sahadaydık'

#Göztepe#Maestro#Süper Lig
Nestor El Maestro: Etkili bir takım olarak sahadaydık

Spor Toto Süper Ligin 18’inci haftasında Beşiktaş’ın kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Çok uzun konuşmak istemediğini dile getiren El Maestro, "Hızlı şekilde İzmir'e dönmemiz gerekiyor. Bugün sahada klasik bir Göztepe oyunu sergiledik. Oyunu uzun süre domine eden ve etkili olan bir takım olarak sahadaydık. Bundan dolayı mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. En hızlı şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Çok da fazla zamanımız yok. En kısa sürede toparlanmamız gerekiyor" dedi.

"BAZI ŞEYLER BENİM ELİMDE DEĞİL"

"Bu maç için ekstra bir motivasyonumuz yoktu. Her takıma karşı aynı duygularla sahaya çıkıyoruz" diyen Nestor El Maestro, "Aslında bizim çalışma sistemimizde çok değişen bir şey olmayacak. Bu maçı izleyip analiz edeceğiz. İyi oynadık ama tabii ki hatalarımız oldu. Bu hataları arkadaşlarımızla konuşacağız ve Adana Demirspor'un maçlarını analiz edeceğiz. Her maçta bunu devam ettireceğiz. Bunun haricindeki noktalar benim elimde olan bir durum değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Göztepe#Maestro#Süper Lig

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